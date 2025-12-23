Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах

В октябре прошлого года Большой театр объявил, что будет продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность. Каждый год перед Новым годом у театра собирались сотни людей, чтобы купить билет на «Щелкунчика». По данным СМИ, обычно уже с конца октября в интернете можно было приобрести место в очереди в кассу по цене от 15 тыс. рублей.