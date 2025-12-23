Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок

Россияне столкнулись с увеличением сроков доставки зарубежных посылок, сообщает РБК.



О такой проблеме РБК сообщили представители «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК, DPD, ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Основными причинами стали предновогоднее повышение спроса на услугу и перегруженность международных каналов доставки.



Логистические компании также отмечают плохие погодные условия и транспортных заторы, в том числе на ключевых маршрутах из Китая и через страны ЕАЭС. Кроме того, задержки возникают из-за того, что россияне стали чаще делать онлайн-покупки в зарубежных магазинах.



На ситуацию, среди прочего, повлияло ужесточение таможенного и пограничного контроля. По словам участников рынка, процедуры оформления теперь занимают больше времени, из-за чего посылки могут неделями находиться на границе. В отдельных товарных категориях сроки доставки выросли в два раза и более. В Федеральной таможенной службе заявляют, что оформление международных отправлений происходит в установленные законом сроки.