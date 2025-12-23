В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев

В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших собак, кошек, енотов, лис и птиц. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
Зоозащитница Алена Кравцова и ее коллеги приехали вечером 20 декабря на проверку частного приюта. Их забеспокоило поведение хозяйки учреждения. Она не пускала на территорию волонтеров — и у тех «закрались подозрения».
Неравнодушные люди увидели «разваленные двери» на входе в приют и встревожились еще сильнее. Они вызвали полицию, и уже с правоохранителями зашли на территорию приюта.
«Увиденное оказалось хуже самых страшных ожиданий. Мы обнаружили огромное количество погибших. Их больше трехсот: кошки, собаки, еноты, лисы, птицы, белки. Сколько точно, невозможно посчитать. Кто‑то умер на днях, кто‑то уже давно. А выжившие не ходили, а ползали из‑за переломов или худобы», — рассказала Кравцова.
По ее словам, в живых в приюте остались лишь около 20 собак и несколько кошек. Из разговора с хозяйкой приюта Алена узнала, что та не кормила животных с лета.
«Она говорит: «Я не знаю, как так получилось. У меня заболела мама летом: я умирала, и мама начала умирать. И с лета я стала это делать», — вспомнила Кравцова, подчеркнув, что еще в прошлом году приют не вызывал нареканий.
Местные СМИ утверждают, что речь идет о приюте «Забытые сердца» в аксайском садовом товариществе «Речник». По словам телеграм-канала Don Mash, хозяйка этого учреждения — Татьяна Макарова.
«Всегда говорила до последнего, до вчерашнего дня включительно, что у нее все хорошо. Я лично передавала ей 2,5 тонны корма, чтобы она кормила животных. А те, оказывается в это время умирали от голода, когда мешки с едой оказались нетронутыми», — заявила Кравцова.
По словам зоозащитницы, у приюта не было финансовых проблем. За последние десять месяцев на его карту поступило 11 млн рублей, рассказала она. Только вот карта была оформлена не на хозяйку приюта, а на другого человека.
«Но хозяйка сама распоряжалась этой картой и сказала, что не знает, куда исчезли средства», — добавила волонтер. Кравцова призналась, что раньше зоозащитники считали хозяйку этого приюта «своим примером».
В настоящее время в ситуации разбирается полиция. Она уже задержала хозяйку приюта. Против нее могут возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными по ч. 2 ст. 245 УК РФ.