Умерла актриса Вера Алентова

Ушла из жизни актриса Вера Алентова. О смерти 83-летней народной артистки РФ сообщил Театр имени Пушкина.
«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания в театре сообщат позже.
Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. Окончив школу в Барнауле, в 1960 году вместе с матерью была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени А.С.Пушкина, в котором проработала один театральный сезон.
Через год будущая актриса отправилась покорять Москву и поступила на актерский факультет Школы-студии имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М.Горького. С 1965 года служила в Московском драматическом театре им. А.С.Пушкина. Ее первой ролью стала Райна в постановке «Шоколадный солдатик» по пьесе Бернарда Шоу.
Дебютировала в кино в роли учительницы Лидии Федоровны в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях «Дни летные» (1965). Среди других известных работ — роль Катерины в «Москва слезам не верит», Светланы Васильевны в драме «Время желаний» и Сони в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов».
Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью Пушкина. 25 декабря актрисе стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Ее вынесли из здания на носилках и госпитализировали. По данным Mash, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.