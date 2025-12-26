На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»

Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее «ничегонеделание»
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложила поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка

На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»

Фото: Netflix

Letterboxd опубликовал список из пяти фильмов, которые повлияли на режиссерский дебют Кейт Уинслет «Прощай, Джун». Она прокомментировала каждый выбор.

Фильм появился на Netflix позавчера, 24 декабря. Действие происходит в канун Рождества. Неожиданная болезнь пожилой Джун заставляет ее детей и их отца собраться под одной крышей. Им предстоит разобраться в своих запутанных отношениях и научиться понимать друг друга.

В картине снялись сама Кейт Уинслет, а также Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джонни Флинн («Эмма»), Андреа Райсборо («Для Лесли»), Тимоти Сполл («Король говорит!») и Хелен Миррен («Королева»). Сценарий написал сын Кейт Уинслет Джо Андерс.

«Тайны и ложь» (1996)

«К фильму, к которому я возвращалась много раз в своих эмоциональных исследованиях семьи. Фундаментальные основы, то бесстыдное расстояние и пространство, которое Майк Ли позволяет занимать актерам, вызывает у нас дискомфорт от пребывания в их мире, но не навязывает семью. Простота его изобразительных решений и длительность планов стали для меня огромным вдохновением».

«Пожиратель тыкв» (1964)

«Сценарий настолько пронзительный, настолько откровенный в своей реальности, что при подготовке к „Прощай, Джун“ я часто обращалась к необыкновенной работе Гарольда Пинтера, никогда не забывая о важности диалога. Рассказ истории с полной уверенностью в нашем сценарии означал, что приоритет был отдан актерам, без навязывания визуальной нарративной линии поверх их игры. Важность персонажа и сюжета в „Пожирателе тыкв“ удержана в идеальном балансе».

«Билли Эллиот» (2000)

«То, как Стивен Долдри представляет мир, погруженный в социальный реализм, но никогда не затягивает нас слишком глубоко в эту реальность, было для меня чрезвычайно важным при съемках „Прощай, Джун“. Внимание к малым, но пронзительным деталям домашней жизни в мире, где эмоциональным стержнем должна быть семья, подарило мне много вдохновения. Кроме того, юмор и остроумие, найденные в самых отчаянных эмоциональных уголках, в „Билли Эллиоте“ размещены так деликатно».

«Жизнь прекрасна» (1990)

«Я продолжала возвращаться к работам Майка Ли, готовясь к „Прощай, Джун“. Он дал мне бесконечное вдохновение, когда дело касалось создания среды, в центре которой находятся актеры, и прохождения настоящего эмоционального пути с каждым из них, иногда совершенно отдельно друг от друга. Операторская работа Дика Поупа никогда не перегружена; мы не замечаем света, но нам тонко позволяют проникнуть в мир этой семьи глубоко конфронтационным способом, приближаясь к их встревоженным лицам настолько близко, насколько он осмеливался их снять, что я абсолютно обожаю».

«В спальне» (2001)

«Один из величайших когда-либо снятых фильмов. Тодд Филд лишь задает сцену, внутри которой актерам дается полное разрешение на эмоциональное обнажение, и поэтому он один из наших самых выдающихся режиссеров. Для меня с точки зрения монтажа фильм существует бок о бок с повествованием и никогда не подчиняется шаблону, который упивался бы напряжением, всегда позволяя актерским работам вести нас за собой».

Расскажите друзьям