На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»

Letterboxd опубликовал список из пяти фильмов, которые повлияли на режиссерский дебют Кейт Уинслет «Прощай, Джун». Она прокомментировала каждый выбор.
Фильм появился на Netflix позавчера, 24 декабря. Действие происходит в канун Рождества. Неожиданная болезнь пожилой Джун заставляет ее детей и их отца собраться под одной крышей. Им предстоит разобраться в своих запутанных отношениях и научиться понимать друг друга.
В картине снялись сама Кейт Уинслет, а также Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джонни Флинн («Эмма»), Андреа Райсборо («Для Лесли»), Тимоти Сполл («Король говорит!») и Хелен Миррен («Королева»). Сценарий написал сын Кейт Уинслет Джо Андерс.
«Тайны и ложь» (1996)
«К фильму, к которому я возвращалась много раз в своих эмоциональных исследованиях семьи. Фундаментальные основы, то бесстыдное расстояние и пространство, которое Майк Ли позволяет занимать актерам, вызывает у нас дискомфорт от пребывания в их мире, но не навязывает семью. Простота его изобразительных решений и длительность планов стали для меня огромным вдохновением».
«Пожиратель тыкв» (1964)
«Сценарий настолько пронзительный, настолько откровенный в своей реальности, что при подготовке к „Прощай, Джун“ я часто обращалась к необыкновенной работе Гарольда Пинтера, никогда не забывая о важности диалога. Рассказ истории с полной уверенностью в нашем сценарии означал, что приоритет был отдан актерам, без навязывания визуальной нарративной линии поверх их игры. Важность персонажа и сюжета в „Пожирателе тыкв“ удержана в идеальном балансе».
«Билли Эллиот» (2000)
«То, как Стивен Долдри представляет мир, погруженный в социальный реализм, но никогда не затягивает нас слишком глубоко в эту реальность, было для меня чрезвычайно важным при съемках „Прощай, Джун“. Внимание к малым, но пронзительным деталям домашней жизни в мире, где эмоциональным стержнем должна быть семья, подарило мне много вдохновения. Кроме того, юмор и остроумие, найденные в самых отчаянных эмоциональных уголках, в „Билли Эллиоте“ размещены так деликатно».
«Жизнь прекрасна» (1990)
«Я продолжала возвращаться к работам Майка Ли, готовясь к „Прощай, Джун“. Он дал мне бесконечное вдохновение, когда дело касалось создания среды, в центре которой находятся актеры, и прохождения настоящего эмоционального пути с каждым из них, иногда совершенно отдельно друг от друга. Операторская работа Дика Поупа никогда не перегружена; мы не замечаем света, но нам тонко позволяют проникнуть в мир этой семьи глубоко конфронтационным способом, приближаясь к их встревоженным лицам настолько близко, насколько он осмеливался их снять, что я абсолютно обожаю».
«В спальне» (2001)
«Один из величайших когда-либо снятых фильмов. Тодд Филд лишь задает сцену, внутри которой актерам дается полное разрешение на эмоциональное обнажение, и поэтому он один из наших самых выдающихся режиссеров. Для меня с точки зрения монтажа фильм существует бок о бок с повествованием и никогда не подчиняется шаблону, который упивался бы напряжением, всегда позволяя актерским работам вести нас за собой».