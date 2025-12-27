Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»

Любимым исполнителем Иэна Армитиджа, известного по роли молодого Шелдона Купера в сериале «Детство Шелдона», оказался Скриптонит. Актер опубликовал в своих историях в инстаграм* список любимых исполнителей 2025 года на Apple Music. Первое место получил казахстанский рэпер с треком «16».
На второй строчке — коллектив из Екатеринбурга «Курара» и его песня «Солнечные дни». Топ-5 замыкает советская рок-группа «Кино». Армитидж любит слушать «Звезду по имени Солнце».
В список любимых русскоязычных исполнителей 17-летнего актера также вошли группы «Гражданская оборона» («Государство») и «Чиж & Co» («Фантом»). В подборке еще есть казахстанская исполнительница Ayau («bile!», «kel kel», «tagy da»), Дэвид Боуи («Tumble and Twirl»), Кендрик Ламар («Duckworth»), Мухаммед Абду («Marat Sana»), Brazzaville («Shams»), 10сс («I’m Mandy Fly Me»), Chico Buarque («Samba de Only») и другие.
В феврале Скриптонит запустил на ютубе музыкальный стрим в духе Lofi Girl. В трансляции можно услышать как треки самого Скриптонита, так и композиции других музыкантов. Проект называется Digital Hustlas. Он объединяет музыку в жанрах хип-хоп, бумбэп, трэп, драм-н-бейс и другие.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.