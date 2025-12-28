Умерла Брижитт Бардо

Умерла французская актриса Брижитт Бардо. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на основанный актрисой фонд. Ей был 91 год.
В октябре стало известно, что актрису госпитализировали в связи с «тяжелым заболеванием». Ей сделали операцию.
Брижитт Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Буайе «Нормандская дыра» 1952 года, в которой она сыграла главную роль.
Знаменательным в ее карьере стало участие в режиссерском дебюте Роже Вадима — драме «И Бог создал женщину…». Кроме того, актриса снялась в фильмах «Мужское — женское» (1966), «Женщины» (1969), «Послушницы» (1970) и в других. В 1960–1970-х годах Бардо записала несколько музыкальных альбомов. В 1986 году она основала ассоциацию по защите животных La Fondation Brigitte Bardot.