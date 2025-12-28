«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо

Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft

«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо

Фото: Gilles Bassignac/Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Брижит Бардо.

«Ее фильмы, голос, ослепительная слава, инициалы, печали, безграничная любовь к животным, лицо, воплотившее образ Марианны. Брижит Бардо олицетворяла жизнь, полную свободы, французский уклад, универсальное великолепие. Она впечатляла нас. Мы скорбим об уходе легенды века», — написал он в cоцсети X.

28 декабря в возрасте 91 года умерла французская актриса Брижит Бардов. В октябре стало известно, что актрису госпитализировали в связи с «тяжелым заболеванием». Ей сделали операцию.

Брижитт Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Буайе «Нормандская дыра» 1952 года, в которой она сыграла главную роль.

Знаменательным в ее карьере стало участие в режиссерском дебюте Роже Вадима — драме «И Бог создал женщину…». Кроме того, актриса снялась в фильмах «Мужское — женское» (1966), «Женщины» (1969), «Послушницы» (1970) и в других. В 1960–1970-х годах Бардо записала несколько музыкальных альбомов. В 1986 году она основала ассоциацию по защите животных La Fondation Brigitte Bardot.
 

