Американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом, пишет Billboard.



Он сообщил об этом, когда появился на сцене во время комедийного шоу Деона Коула в Hollywood Improv. «У тебя есть что-нибудь, на что мы могли бы обратить внимание? Музыка, рубашки, свитера или обувь?» — спросил комик у Уэста. «Новый альбом», — ответил рэпер.



Официальное название двенадцатого альбом Канье — Bully. Ожидается, что его релиз состоится 30 января 2026 года.



Недавно Уэст встретился с группой «Тату» и Гошей Рубчинским в Токио. Встреча прошла по случаю открытия магазина бренда Рубчинского в cтолице Японии. Ранее «Тату» стали амбасcадорами его марки.