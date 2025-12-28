Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом, пишет Billboard.

Он сообщил об этом, когда появился на сцене во время комедийного шоу Деона Коула в Hollywood Improv. «У тебя есть что-нибудь, на что мы могли бы обратить внимание? Музыка, рубашки, свитера или обувь?» — спросил комик у Уэста. «Новый альбом», — ответил рэпер.

Официальное название двенадцатого альбом Канье — Bully. Ожидается, что его релиз состоится 30 января 2026 года.

Недавно Уэст встретился с группой «Тату» и Гошей Рубчинским в Токио. Встреча прошла по случаю открытия магазина бренда Рубчинского в cтолице Японии. Ранее «Тату» стали амбасcадорами его марки.

