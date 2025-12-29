«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории

Анимационная картина «Зверополис-2» вошла в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории. Об этом стало известно из данных портала The Numbers.
Согласно его данным, сиквел «Зверополиса» собрал в мировом кинопрокате более 1,4 миллиарда долларов. Это больше, чем бокс-офис «Холодного сердца» и «Супербратья Марио. Фильм».
Более успешными были только три ленты: «Холодное сердце-2», «Головоломка-2» и китайский хит «Нэчжа-2». Последний стал лидером рейтинга с кассовыми сборами более двух миллиардов долларов.
«Зверополис-2» вышел в широкий прокат 26 ноября. «Афиша Daily» рассказывала (в мемах и шутках), почему взрослые идут смотреть мультик про лиса и крольчиху.
Режиссеры «Зверополиса-2» Байрон Ховард и Джаред Буш уже находятся в поисках идей для третьей части. По их словам, работа над триквелом займет меньше девяти лет.