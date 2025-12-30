Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 72490-2025 на квест-комнаты для лиц старше 18 лет, пишет ТАСС. Он устанавливает требования к безопасности и организации квестов. Документ вступит в силу 1 декабря 2026 года.



В Росстандарте отметили, что квесты для взрослой аудитории получают широкое распространение и устойчивый спрос. «[ГОСТ] направлен на снижение рисков для участников квестов и формирование прозрачных условий оказания услуг в сфере развлекательного досуга», — пояснили в ведомстве.



В документе перечислены нормы безопасности, связанные с использованием технических и сценических элементов, декораций, а также взаимодействием персонала с участниками квеста. Кроме того, установлены требования к обеспечению возможности экстренного прекращения проведения квеста и эвакуации участников. Стандарт на услуги квест-комнат для детей утвердили два года назад.



В 2024 в Дагестане погибли две девушки, которые отправились в квест-комнату. Они скончались от полученных ожогов из-за пожара.