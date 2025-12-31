Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены

При этом власти подчеркнули, что причина смерти пары уже была обнародована ранее и что решение не направлено против прозрачности. 17 декабря было официально объявлено, что супруги скончались от «множественных колото-резаных ранений» (убийство с применением ножа). Однако теперь эта информация, как и свидетельства о смерти, удалена с публичных ресурсов.