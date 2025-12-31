Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены

Управление медицинского эксперта округа Лос-Анджелес закрыло публичный доступ ко всем материалам, касающимся гибели режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель. Об этом сообщает Deadline.
В заявлении полиции поясняется, что эта мера необходима для того, чтобы следователи могли спокойно продолжить расследование до ключевого слушания по делу без давления со стороны СМИ и общественности.
При этом власти подчеркнули, что причина смерти пары уже была обнародована ранее и что решение не направлено против прозрачности. 17 декабря было официально объявлено, что супруги скончались от «множественных колото-резаных ранений» (убийство с применением ножа). Однако теперь эта информация, как и свидетельства о смерти, удалена с публичных ресурсов.
Подозреваемым в убийстве является 32-летний сын пары, Ник Райнер, арестованный 14 декабря (в день, когда тела родителей обнаружила его сестра Роми). Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени при «особых обстоятельствах», что в Калифорнии может повлечь смертную казнь.
В настоящее время он содержится под стражей под усиленным наблюдением. По данным источников, Ник Райнер, который долгое время публично боролся с зависимостью, проживал в гостевом доме на территории родителей в Брентвуде. Полиция пытается восстановить хронологию событий, приведших к нападению в главной спальне дома.