Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско

34-летнюю дочь актера Томми Ли Джонса, Викторию Джонс, нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско, сообщает NBC со ссылкой на источники.
Тело обнаружили 1 января в коридоре отеля Fairmont. По предварительным данным полиции, смерть Виктории не носит криминальный характер.
Как утверждает Daily Mail, Викторию на 14 этаже нашел постоялец отеля. Он предположили, что она была пьяна, однако сотрудники Fairmont поняли, что она не подает признаков жизни и стали делать искусственное дыхание. Затем прибывшие сотрудники экстренных служб попытались реанимировать Викторию, но вскоре констатировали ее смерть.
Источник Daily Mail сообщил, что на теле Виктории не обнаружили травм и других признаков насильственной смерти, следов употребления наркотиков или признаков суицида.
Виктория Джонс — дочь Томми Ли Джонса и его бывшей жены Кимберли Клоугли. В детстве снялась в нескольких проектах, в том числе играла со своим отцом во второй части «Людей в черном» и в вестерне «Три могилы».