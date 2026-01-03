По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Новогодний фейерверк в Абу-Даби побил рекорд по продолжительности
Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год
Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом
Маск рассказал, что однажды сломал компьютер налоговой службы США
Во всех районах Москвы появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи
В Ленинградской области заметили световые столбы
Пол Мескал хочет уйти с экранов до 2028 года
Foals анонсируют новый альбом
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Более половины россиян интересуются собственной родословной
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»

Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов

Фото: Warner Bros.

Уорвик Дэвис, который возвращается к роли профессора Флитвика в сериале HBO по «Гарри Поттеру» , объяснил, чем сериал отличается от фильмов. Как пояснил актер в интервью Times Radio, сериал будет дословнее передавать события книг Дж. К. Роулинг.  

«Ничего конкретного сказать не могу, кроме того, что мы пересказываем эти замечательные истории, но раскрываем их гораздо глубже», — сказал Дэвис.

Дэвис снялся во всех восьми фильмах по «Гарри Поттеру» и исполнил сразу две роли — профессора Флитвика и гоблина-банкира Крюкохвата. В сериале он снова сыграет Флитвика, а роль Крюкохвата исполнит Ли Гилл.

«Мы, очевидно, рассказываем одну и ту же историю, поэтому у нас, как у актеров, есть похожие моменты на съемочной площадке. Но странно снова оказаться в тех же студиях, делать все заново, потому что именно в Ливсдене мы снимали фильмы», — сказал Уорвик.

О том, что сериал по мотивам книг о «Гарри Поттере», который готовит HBO, станет «восхитительной адаптацией» оригинала, ранее говорила глава департамента оригинального контента HBO Max Сара Обри. «Когда люди будут смотреть его, они подумают: “Это и есть книги”», — отмечала она. Она также подчеркивала, что шоу станет демонстрацией силы британской индустрии, поскольку над ним работают местные сценаристы, режиссеры и лучшие специалисты.

Производство сериала, каждый сезон которого будет посвящен одной книге Дж.К.Роулинг, уже стартовало на студии Warner Bros. в Ливсдене. Премьера намечена на 2027 год.

Главные роли исполнили молодые актеры: Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Руководят проектом шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

