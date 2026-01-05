«У нас есть договоренность быть беспощадными. Джим пришел и сказал: „Послушай, вот этот эпизод. Он прекрасен, но тебе нужно его убрать“. Его больше нет в фильме. Он был длиной около 7 минут. Когда кто-то из этого круга дает мне замечание — я не спорю. <…> Нельзя пригласить людей, которым ты доверяешь, а затем перестать им доверять», — добавил дель Торо.