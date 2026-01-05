В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей

Гильермо дель Торо не проводит тестовых показов — но показывает фильмы друзьям-режиссерам

Фото: Michael Kovac/Getty Images

Гильермо дель Торо рассказал изданию Variety, что не проводит тестовых показов своих фильмов для широкой аудитории. Вместо этого он доверяет мнению круга близких друзей-режиссеров — именно так получилось и с его последней работой «Франкенштейн».

«Я показываю фильм 14-16 самым блестящим друзьям, которых знаю — мне повезло иметь хороших друзей. Они указаны в титрах: Альфонсо Куарон, Алехандро Иньярриту, Джим Кэмерон, Райан Джонсон, Стивен [Спилберг] и многие другие смотрят фильм и говорят мне, что думают», — пояснил дель Торо.

Видео: @variety

«Афиша Daily» нашла этот список благодарностей в титрах «Франкенштейна». В блоке под названием «Режиссер также хотел бы поблагодарить» перечислены десять имен: Стивен Спилберг («Челюсти») и его жена Кейт Кэпшоу («Индиана Джонс»), Альфонсо Куарон («Дитя человеческое»), Джеймс Кэмерон («Аватар»), Райан Джонсон («Достать ножи»), Джон Фавро («Эльф»), Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»), Билл Хейдер («Барри»), историк Кристофер Фрейлинг, а также Ким Морган, супруга дель Торо.

«У нас есть договоренность быть беспощадными. Джим пришел и сказал: „Послушай, вот этот эпизод. Он прекрасен, но тебе нужно его убрать“. Его больше нет в фильме. Он был длиной около 7 минут. Когда кто-то из этого круга дает мне замечание — я не спорю. <…> Нельзя пригласить людей, которым ты доверяешь, а затем перестать им доверять», — добавил дель Торо.

Расскажите друзьям