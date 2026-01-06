«Сатанинское танго» впервые показали на Берлинском кинофестивале. Там картина получила главный приз — «Золотого медведя». В рейтинге лучших фильмов всех времен по версии британского журнала Sight & Sound фильм занял 78-е место — по соседству с фильмами Чаплина и Миядзаки.