В возрасте 70 лет скончался венгерский режиссер Бела Тарр, сообщает издание Index.
Наиболее известной работой Тарра считается семичасовой черно-белый фильм «Сатанинское танго» — экранизация одноименного романа венгерского писателя Ласло Краснахоркаи, лауреата Нобелевской премии по литературе 2025 года. Тарр и Краснахоркаи сотрудничали более 20 лет.
«Сатанинское танго» впервые показали на Берлинском кинофестивале. Там картина получила главный приз — «Золотого медведя». В рейтинге лучших фильмов всех времен по версии британского журнала Sight & Sound фильм занял 78-е место — по соседству с фильмами Чаплина и Миядзаки.
Последним фильмом Тарра стала «Туринская лошадь» 2011 года. За эту картину он получил «Серебряного медведя» на Берлинале, после чего объявил о завершении карьеры в кино.
Тарр неоднократно отмечал влияние на свое творчество режиссеров Робера Брессона, Ясудзиро Одзу и Джона Кассаветиса. Он также преподавал в киношколах по всему миру.