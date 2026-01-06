Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Умер Бела Тарр — режиссер «Сатанинского танго» и «Туринской лошади»

Фото: Centre national du cinéma et de l’image animée

В возрасте 70 лет скончался венгерский режиссер Бела Тарр, сообщает издание Index.

Наиболее известной работой Тарра считается семичасовой черно-белый фильм «Сатанинское танго» — экранизация одноименного романа венгерского писателя Ласло Краснахоркаи, лауреата Нобелевской премии по литературе 2025 года. Тарр и Краснахоркаи сотрудничали более 20 лет.

«Сатанинское танго» впервые показали на Берлинском кинофестивале. Там картина получила главный приз — «Золотого медведя». В рейтинге лучших фильмов всех времен по версии британского журнала Sight & Sound фильм занял 78-е место — по соседству с фильмами Чаплина и Миядзаки.

Последним фильмом Тарра стала «Туринская лошадь» 2011 года. За эту картину он получил «Серебряного медведя» на Берлинале, после чего объявил о завершении карьеры в кино.

Тарр неоднократно отмечал влияние на свое творчество режиссеров Робера Брессона, Ясудзиро Одзу и Джона Кассаветиса. Он также преподавал в киношколах по всему миру.

