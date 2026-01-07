Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным

Кадр: Embankment Films

Американская актриса Лора Дерн, известная по сериалам «Твин Пикс» и «Большая маленькая ложь», раскритиковала термин «непо-ребенок» в интервью The Telegraph.

Артистка назвала это выражение абсурдным и безумным. «Мне любопытно, кто‑нибудь когда‑либо называл детей мясника по-соседству, которые унаследовали его бизнес, непо-детишками. Или детей шляпника…», — отметила она.

Дерн вспомнила, что в начале своей карьеры «определенно хотела быть своим собственным человеком и отделить себя» от родителей — актеров Дайан Ладд и Брюса Дерна. Актриса мечтала быть независимой и чтобы кастинг-директоры не упоминали, чья она дочь.

«Тогда не было никакого „непо“, это было частью истории о наследии — я была выращена в этой индустрии. Но это поколение? То, что возраста моих детей? Это похоже на клеймо в виде алой буквы, и они носят его. Погалаю, социальные сети причина этому», — прокомментировала Дерн.

Сын Лоры, 24-летний Эллери, стал музыкантом. Ее дочь Джая, которой недавно исполнилось 21 год, начала карьеру актрисы. «Они самые хорошие люди, каких я только встречала. Я не пытаюсь быть хорошей мамой, я просто хочу проводить с ними время. Я хочу слышать, как работают их мозги», — добавила Дерн.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет также высказалась против термина «непо-бейби». Обладательница «Оскара» считает его глупым и утверждает, что ее дети не получают никакой поддержки.

«В мире очень много людей, чьи дети занимаются схожими со своими родственниками вещами, будь то судья, юрист или доктор. Часть задачи — в том, чтобы научить их игнорировать шум, создаваемый такими глупыми терминами как „непо-ребенок“, с которыми ничего не поделаешь», — сказала Уинслет.

