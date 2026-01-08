Хелена Бонэм Картер и Мартин Фримен появились в трейлере детектива «Тайна семи циферблатов»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Тайна семи циферблатов», поставленного по одноименному роману Агаты Кристи. Он выйдет на стриминговом сервисе 15 января.
Шоу расскажет, как бесстрашная молодая аристократка леди Эйлин Брент расследует загадочную смерть своего возлюбленного. Сценарий проекта написал Крис Чибнелл, автор «Убийства на пляже» и шоураннер «Доктора Кто».
История сериала развернется в 1920-е годы в английском загородном доме. Персонажей исполнят Миа Маккенна-Брюс, Хелена Бонэм Картер, Мартин Фримен, Эдвард Блюмель, Ньяша Хатенди, Иэн Глен, Кори Милкрист и Алекс Маккуин.
Режиссером «Тайны семи циферблатов» выступил Крис Суини. Продюсерами стали Джоанна Кроу, Ребекка Роган, Генри Вулли, Крис Чибнелл, Сюзанна Маки, Джеймс Причард, Энди Стеббинг, Крис Суссман и Крис Суини.