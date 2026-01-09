Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»

На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу
Со стабильным доходом, подтянутый и старше по возрасту: россияне назвали идеального партнера
Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей
В Германии десятки овец захватили супермаркет
Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon
Фанаты «Очень странных дел», ожидавшие выхода секретного финала шоу, сломали Netflix
Хелена Бонэм-Картер и Мартин Фриман появились в трейлере детектива «Тайна семи циферблатов»
Уилл Арнетт заменит Дэвида Харбора в актерском составе фильма «Behemoth!» Тони Гилроя
Netflix раскрыл дату выхода второго сезона «Грызни»
В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00
У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества
Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами
В России стали реже совершать кражи
Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина
Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайаны Китон
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
Гвинет Пэлтроу заявила, что ее лишили роли в фильме из‑за развода с Крисом Мартином
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовала список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире

Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»

Кадр: Working Title Films

Американская актриса Джулия Робертс призналась в интервью Deadline, что изначально хотела отказаться от роли в ромкоме «Ноттинг Хилл», посчитав его «чертовски глупым».

По словам артистки, она отнеслась к фильму скептически и сомневалась в его концепции. Но затем Робертс прочитала сценарий и увидела в нем очарование и юмор.

«Боже, я помню, как мой агент позвонил мне по поводу фильма «Ноттинг Хилл», и я подумала: «Ну, это звучит как самая глупая идея из всех фильмов, в которых я могла бы сняться. Я собираюсь сыграть самую большую кинозвезду в мире, и что я буду делать? А что потом произойдет? Это звучит чертовски глупо», — поделилась она.

Сценарий ленты показался Робертс смешным и милым. После этого актриса согласилась встретиться с режиссером Роджером Митчеллом, сценаристом Ричардом Кертисом и продюсером Дунканом Кенворти.

Она предполагала, что в итоге все же откажется от предложения о съемках. Но обед с кинематографистами изменил все. «Они были такими очаровательными, милыми и веселыми», — вспомнила Робертс.

«И мы прекрасно провели время, работая над этим фильмом. Подбор актеров был идеальным, все были друзьями, буквально все. Это было так хорошо. Мы прекрасно провели время. И Роджер создал фильм таким образом, что он был успешен во всем», — добавила артистка.

«Ноттинг Хилл» отметил 25-летие в мае 2024 года. Фильм рассказывает историю известной актрисы Анны Скотт, которая однажды заходит в книжный магазин и знакомится с его владельцем — разведенным лондонцем Уильямом Такером.

Расскажите друзьям