Вышел трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни» Гора Вербински

На ютуб-канале Briarcliff Entertainment опубликовали трейлер фильма «Удачи, веселья, не сдохни» — нового проекта Гора Вербински, создателя «Мышиной охоты» и первых трех фильмов серии «Пираты Карибского моря».
Режиссер рассказал историю мужчины, который утверждает, будто прибыл из будущего. Он берет в заложники посетителей культового кафе в Лос-Анджелесе и стремится найти добровольцев, чтобы вместе спасти мир.
Сценарий фильма написал Мэттью Робинсон, ранее работавший над лентами «Изобретение лжи» и «Любовь и монстры». В актерский состав проекта вошли Сэм Рокуэлл, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битц, Асим Шодри и Джуно Темпл.
Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 13 февраля. Музыку к ней написал Джефф Дзанелли. Продюсерскую команду составили Денис Чэмиан, Роберт Кульцер, Оли Обст, Эрвин Стофф, Оливер Бербен, Ронни Эксли, Уоррен Т. Гоз, Сэмюэл Холл и другие.