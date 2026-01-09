Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль

Фото: скрин из видео @antonioeldarino

На въезде в Москву, на Ярославском шоссе, из-за снегопада образовалась пробка, которая растянулась на 20 километров. Автомобилисты стоят в ней уже более 6 часов, сообщается в телеграм-канале «ЧП и ДТП Ярославль».

Видео: «ЧП и ДТП Ярославль»

В снежной ловушке оказались и актеры сериала «Солдаты».  Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков опоздали на собственный спектакль в Ярославле. В своих соцсетях актеры опубликовали видео, в котором рассказали, что они два часа простояли на въезде в Переславль-Залесский.
 

Видео: @antonioeldarino

При этом, по данным Shot, спектакль «Тетка, деньги, два осла» в ярославском Дворце молодежи не отменили. Организаторы понадеялись, что артисты успеют и перенесли его на полтора часа.

По данным «Москвы 24», застрявшим автомобилистам предложили жилье в гостинице. Для них забронировали свободные комнаты в гостинице «Роза ветров» в Переславле-Залесском. Для эвакуации людей с трассы выделят 3 автобуса, также развернут пункт обогрева неподалеку от поста ГИБДД.

9 января на Центральную Россию обрушился балканский циклон «Фрэнсис», который принес снегопады. В аэропортах столицы из-за непогоды задержали и перенесли уже более 200 рейсов, а в московских парках отменили все уличные мероприятия.

