Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, поскольку находится в отъезде. Об этом сообщила адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.   

«У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января», — цитирует ее слова РИА «Новости». 

Накануне Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру. Однако Лурье не приняла ключи от квартиры через представителя Ларисы Долиной, так как тот не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.

Лурье не сможет заселиться в квартиру, пока этот документ не будет подписан. Покупательница может обратиться к судебным приставам для передачи ей квартиры без участия Долиной. 

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной. Они постановили изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом Долину освободили от обязанности возвращать деньги покупательнице, поскольку средства, по ее словам, были переданы злоумышленникам. 

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ.

Судебный спор между Долиной и Лурье дошел до Верховного суда, который 19 декабря отменил предыдущие постановления и признал право собственности на квартиру за Лурье.  Через несколько дней Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры.

