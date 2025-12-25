Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса
Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»

Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Мосгорсуд выселил народную артистку Ларису Долину из квартиры, которую купила Полина Лурье. Решение вступает в силу немедленно, пишет РИА «Новости».

Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Он также не разрешил певице дождаться окончания новогодних праздников, чтобы та успела собрать вещи. Все время, пока шли разбирательства, Долина жила в этой квартире.

Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку.

Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Тот постановил отменить все решения нижестоящих судов и признал право собственности за Полиной Лурье, отклонив иск певицы о признании сделки недействительной. Верховный суд тогда отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, в которой она продолжает проживать.

Недавно стало известно, что в Москве в ноябре на треть сократилось число сделок с жильем из за «эффекта Долиной».  «Схема Долиной», «эффект Долиной» и другие выражения из истории с продажей квартиры певицы войдут в словарь неологизмов 2025 года. 

Расскажите друзьям