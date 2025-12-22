В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»

В Москве в ноябре на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной». Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.



«В последние два месяца на рынке недвижимости, особенно вторичного жилья, царила паника. Была дестабилизация рынка, дестабилизация психики покупателей», — добавил он.



По мнению эксперта, плюсом ситуации стало то, что скандал привлек внимание к старой проблеме рынка, связанной с определением, кто такой добросовестный приобретатель. Банников отметил, что Верховный суд сейчас готовит обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом вердикта по иску Полины Лурье к Ларисе Долиной.



Недавно стало известно, что «схема Долиной», «эффект Долиной» и другие выражения из истории с продажей квартиры певицы войдут в словарь неологизмов 2025 года. Подобный феномен уже наблюдался в русском языке. Например, после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой появились слова «головечеринники» и «свитер извинений».



