В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»

В Москве в ноябре на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной». Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.

«В последние два месяца на рынке недвижимости, особенно вторичного жилья, царила паника. Была дестабилизация рынка, дестабилизация психики покупателей», — добавил он.

По мнению эксперта, плюсом ситуации стало то, что скандал привлек внимание к старой проблеме рынка, связанной с определением, кто такой добросовестный приобретатель. Банников отметил, что Верховный суд сейчас готовит обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом вердикта по иску Полины Лурье к Ларисе Долиной.

Недавно стало известно, что «схема Долиной», «эффект Долиной» и другие выражения из истории с продажей квартиры певицы войдут в словарь неологизмов 2025 года. Подобный феномен уже наблюдался в русском языке. Например, после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой появились слова «головечеринники» и «свитер извинений».

 


Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рыночной Полине Лурье.  Хамовнический районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд встали на сторону Долиной. 

Они приняли ее доводы, что она стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала квартиру.  Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн. Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников.

Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Изначально Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной.

Но 19 декабря Верховный суд России вынес окончательное решение, отменив предыдущие постановления и признав законным право собственности покупательницы Полины Лурье на спорную квартиру.

