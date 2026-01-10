«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года

В будущем году популярность обретут «тупые телефоны» ― минималистичные девайсы с набором базовых функций вроде звонков, SMS, калькулятора, часов и текстового редактора. У таких устройств нет выхода в интернет, а значит, и возможности устанавливать всевозможные приложения. NYT при этом опасается, что «тупые телефоны» станут маркером статуса, ведь далеко не каждый в наше время может позволить себе быть недоступным онлайн 24/7.