На Хлебозаводе покажут спектакль «Маленький принц»

11 января в 13.00 в пространстве «Котельная» на территории бывшего хлебозавода пройдет постановка по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Спектакль создан для как детей (от 6 лет), так и взрослых. Через историю встречи Летчика и Маленького принца зрители вместе исследуют вечные темы: дружбу, любовь, одиночество и потерю.

«Все взрослые когда-то были детьми, но мало кто из них об этом помнит». Пролетая над Сахарой, Летчик совершает вынужденную посадку посреди пустыни. Там он встречает Маленького принца, который рассказывает про свои необычайные путешествия по дальним астероидам», — пишут организаторы.

Особенностью постановки стало сочетание актерской игры и живой музыки. Вместе с драматическим артистом Ильей Алаевым на сцену выйдут музыканты — скрипачка Зоя Пенькова и виолончелист Михаил Пейсель, лауреаты международных конкурсов. В их исполнении прозвучат произведения Чайковского, Баха, Шостаковича и авторские композиции.

Маленький принц
Спектакль / январь
Подробнее на Афише
