Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным

Композитор Ханс Циммер раскритиковал решение организаторов «Золотого глобуса» исключить из телетрансляции вручение награды за лучшую музыку к фильму. Он сказал изданию Deadline, что «это кажется немного невежественным».
«Это зал, полный кинематографистов, которые понимают механику и понимают, что, когда я возвращаюсь домой после работы над фильмом, мои дети не знают, кто я, потому что меня не было дома месяцами. <…> Композитор играет такую важную роль в создании фильмов; к тому времени, как мы доходим до музыки, режиссер уже прошел через войну. Наша первая задача — напомнить ему, зачем он вообще снял этот фильм», — рассказал Циммер.
На вопрос, что бы он сказал человеку, принявшему такое решение, Циммер ответил: «Я бы с ним не разговаривал. Думаю, наша потенциальная дружба отменена».
Премию в итоге получил шведский композитор Людвиг Геранссон за саундтрек к хоррору «Грешники». Он также известен по работе над «Доводом», «Оппенгеймером», «Черной Пантерой» и «Веномом». Из-за решения организаторов его благодарственную речь зрители телетрансляции не увидели — в этот момент в эфире шла рекламная пауза.