Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане
Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время
В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами

Фото: Sikelia Productions

Дженнифер Лоуренс рассказала о своем опыте съемок в психологической драме «Умри, моя любовь».

В картине актриса играет молодую мать, борющуюся с послеродовой депрессией на фоне распада ее брака с персонажем Роберта Паттинсона. В интервью People Лоуренс призналась, что ранее не была знакома с Паттинсоном, что, по ее мнению, облегчило работу над интимными сценами.

«Делать это с незнакомцем предпочтительнее. Например, в „Голодных играх“ мне с Джошем Хатчерсоном приходилось целоваться… А это уже страннее», — пошутила актриса.

Лоуренс также рассказала, что, чтобы снять одну из «обнаженных» сцен, режиссер Линн Рамзи заставила ее и Паттинсона пройти курсы экспрессивного танца.

«Мы оба легко смущаемся, и это было унизительно. Я не танцор, а Роб — худший танцор. К тому моменту, когда нам сказали просто раздеться, мы уже были готовы на все — лишь бы не танцевать», — сказала актриса.

Расскажите друзьям