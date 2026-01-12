Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю

Режиссер, продюсер и актер сериала «Киностудия» Сет Роген объявил, что съемки второго сезона начнутся уже через неделю.
Заявление было сделано сразу после победы сериала на церемонии «Золотой глобус», которая стала для создателей источником новых идей.
Роген отметил, что некоторые события и разговоры, произошедшие во время «Золотых глобусов», уже нашли отражение в сценариях предстоящего сезона. Так, восьмой эпизод первого сезона был посвящен премии и снимался на прошлой церемонии.
«Это хорошее место для нас, чтобы пополнить ряды актеров», — пошутил Роген. По словам актера, на него буквально обрушился шквал предложений о камео: «Многие люди подходили к нам сегодня и говорили: «Включите меня в свое шоу, я сделаю что угодно!»
В числе желающих оказались и влиятельные студийные боссы, например глава Sony Pictures Том Ротман. «Тед Сарандос (глава Netflix) уже все испортил, появившись в первом сезоне», — пошутил Роген, намекая, что после этого другие руководители тоже захотели попасть в сериал.