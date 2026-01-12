Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане
Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов

Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории

Фото: Marvel

Зои Салдана стала самым кассовым артистом в истории кино, сообщает Film.ru. Суммарные сборы фильмов с ее участием достигли 15,4 млрд долларов.

Ключевой вклад в этот результат внесли франшизы «Аватар» и «Стражи Галактики». Вышедший в декабре фильм «Аватар: Пламя и пепел», в котором Салдана сыграла одну из главных ролей, заработал в прокате более 1,23 млрд долларов. Благодаря этому актриса обошла предыдущего лидера Скарлетт Йоханссон («Черная Вдова», «Трудности перевода»).

В пятерку самых кассовых актеров также входят Сэмюэль Л.Джексон («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный»), Роберт Дауни-младший («Железный человек», «Шерлок Холмс») и Крис Пратт («Стражи Галактики», «Пассажиры»). 

Благодаря сборам третьего «Аватара» Кэмерон стал единственным режиссером в истории, четыре фильма которого («Титаник» и три части «Аватара») заработали более миллиарда долларов.

