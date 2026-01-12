Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории

Ключевой вклад в этот результат внесли франшизы «Аватар» и «Стражи Галактики». Вышедший в декабре фильм «Аватар: Пламя и пепел», в котором Салдана сыграла одну из главных ролей, заработал в прокате более 1,23 млрд долларов. Благодаря этому актриса обошла предыдущего лидера Скарлетт Йоханссон («Черная Вдова», «Трудности перевода»).