Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории

Зои Салдана стала самым кассовым артистом в истории кино, сообщает Film.ru. Суммарные сборы фильмов с ее участием достигли 15,4 млрд долларов.
Ключевой вклад в этот результат внесли франшизы «Аватар» и «Стражи Галактики». Вышедший в декабре фильм «Аватар: Пламя и пепел», в котором Салдана сыграла одну из главных ролей, заработал в прокате более 1,23 млрд долларов. Благодаря этому актриса обошла предыдущего лидера Скарлетт Йоханссон («Черная Вдова», «Трудности перевода»).
В пятерку самых кассовых актеров также входят Сэмюэль Л.Джексон («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный»), Роберт Дауни-младший («Железный человек», «Шерлок Холмс») и Крис Пратт («Стражи Галактики», «Пассажиры»).
Благодаря сборам третьего «Аватара» Кэмерон стал единственным режиссером в истории, четыре фильма которого («Титаник» и три части «Аватара») заработали более миллиарда долларов.