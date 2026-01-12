Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время

Роскомнадзор не видит причин для снятия блокировки с игры Roblox, сообщает РИА «Новости».
«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», —прокомментировали в ведомстве.
Доступ к Roblox был ограничен 3 декабря. По словам Роскомнадзора игра популярна среди педофилов, которые знакомятся с детьми во внутриигровых чатах, а затем переносят общение в реальную жизнь. «Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию», — заявляют в РКН. Кроме того, на платформе, по утверждениям ведомства, массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма.
17 декабря компания Roblox выразила готовность поэтапно привести свою работу в соответствие с российским законодательством. В Роскомнадзоре ответили, что будут сотрудничать, только если эти намерения подкрепятся реальными действиями.
Блокировка Roblox огорчила и шокировала огромное число российских детей и их родителей. Игра привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. По данным IconEra, в Roblox ежедневно играли около 6,8 млн пользователей из России. По этому показателю РФ уступает лишь США (16,2 млн) и Бразилии (8,9 млн).
Roblox ― платформа для совместного творчества, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года). Со временем она эволюционировала в метавселенную, где пользователи потребляют и создают контент, формируя экономику и социальные связи. Суть платформы заключается в демократизации геймдева: любой пользователь может создать собственную игру и поделиться ею с друзьями, не имея глубоких навыков геймдева.