Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши

На церемонии вручения «Золотого глобуса» гостей кормили в основном морепродуктами. Фото меню опубликовал в своем аккаунте в Х корреспондент The New York Times Кайл Бьюкенен.
В списке блюд от шефа сети ресторанов японской кухни Nobu Нобу Матсухисы были представлены: черная икра с сусальным золотом, салат из лобстера с острым лимонным соусом, нигири из лосося и тунца и черная треска. Актеров также угощали роллами и другими видами суши.
Vanity Fair назвал меню роскошным. «Еда на церемонии вручения премии „Золотой глобус“, похоже, прошла проверку вкуса», — отметили журналисты. Они пошутили, что на вручении премии всегда большой выбор алкоголя, что иногда приводит к тому, что «гостей приходится выносить на улицу».
Церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в Беверли-Хиллз 11 января. Главными триумфаторами премии стали «Битва за битвой» и «Переходный возраст». Каждая картина завоевала по четыре награды. «Золотые глобусы» также получили Пол Томас Андерсон, Тимоте Шаламе и Вагнер Мора. Для них эти награды стали первыми в карьере.