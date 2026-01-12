Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз

Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках

Фото: Центральное телевидение

Судебные приставы открыли исполнительное производство по вопросу выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

По ее словам, обращение Полины Лурье к приставам – это «хайп и привлечение внимания». «Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», ―  сказала Пухова.

Она отметила, что певица была готова передать ключи еще 5 января. Однако Лурье не приняла ключи от квартиры через представителя Ларисы Долиной, так как тот не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи. ФССП дала Ларисе Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры.

Сама Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, поскольку находится в отъезде. Журналисты выяснили, что артистка отдыхает с семьей в Абу-Даби.

Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку.

Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Тот постановил отменить все решения нижестоящих судов и признал право собственности за Полиной Лурье, отклонив иск певицы о признании сделки недействительной. Верховный суд тогда отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, в которой та продолжала жить. В декабре Мосгорсуд выселил народную артистку из квартиры, которую купила Полина Лурье.

Расскажите друзьям