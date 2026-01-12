Микки Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»

Его герой, борясь с собственным разумом и реальностью, должен сделать выбор между семьей и возможностью спасти себя. Жизнь и смерть мужчины зависят от его решимости и здравомыслия, поскольку он находится в мире, наполненном странными видениями. Кульминацией его страданий становится жестокий поворот событий.