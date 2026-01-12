Аналитики: Старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Микки Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»

Кадр: 3 days rising movie official/YouTube

Американский актер Микки Рурк и скончавшийся в декабре Питер Грин снялись в фильме «3 Days Rising», трейлер которого появился в сети — на ютуб-канале 3 days rising movie official.

Картину снял Крэйг Цукровски по сценарию Дерека Цукровски. В основу фильма легла повесть «Падение дома Ашеров».

Картина описывается как «поэтически завораживающее переосмысление» классического произведения. Главную роль, Эрика Ашера, в ней исполнил Грин.

Его герой, борясь с собственным разумом и реальностью, должен сделать выбор между семьей и возможностью спасти себя. Жизнь и смерть мужчины зависят от его решимости и здравомыслия, поскольку он находится в мире, наполненном странными видениями. Кульминацией его страданий становится жестокий поворот событий.

Помимо Грина и Рурка, в ленте сыграли Айс-Ти, Келли Монроу, Винсент Янг, Фрэнк Уэйли, Пол Бен-Виктор, Бо Дитл. Оператором фильма выступила Валентина Канилья. Продюсерами стали Тим О’Брайен, оба Цукровски, Ноэль Эшман, Айс-Ти и Грин.

