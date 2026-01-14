В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год

Самыми популярными книгами стали «Я стал отбросом графской семьи. Том 1: роман» Ю Ре Хана, «Перекресток воронов» Анджея Сапковского, «The Book. Как создать цивилизацию заново», «Скорбь Сатаны» Марии Корелли и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона. Большим спросом пользовались и произведения японского автора Гэнки Кавамуры. «Если твоя память исчезнет» и «Человек с миллионом» покупали в два раза чаще, чем другие бестселлеры из топа.