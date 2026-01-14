Издательство «НЛО» выпустит собрание сочинений Льва Рубинштейна

«Планируется четыре тома, в первый войдут тексты, так или иначе связанные с идеей биографии, жизнеописания, жизни и смерти, воспоминания о прошлом, в том числе и о детстве, которое так важно в рубинштейновских текстах. В следующих томах — время и политика, философия и социология литературы, самые разные грани человеческого опыта», — поделился редактор Лев Оборин.