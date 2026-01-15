Warner Bros. опубликовал трейлер фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали трейлер фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол, посвященного подруге Франкенштейна. Картина выйдет в кинопрокат 6 марта.
Фильм расскажет, как одинокий Франкенштейн отправляется в 1930-х годах в Чикаго, чтобы попросить доктора Эвфрониуса создать для него спутницу жизни. Ученый и монстр вместе оживляют убитую молодую женщину и порождают Невесту.
«То, что за этим следует, выходит за рамки того, что любой из них мог себе представить: убийство! одержимость! дикое и радикальное культурное движение! и любовники-преступники в диком и взрывоопасном романе!» — говорит синопсис.
Главные роли в ленте исполнили Джесси Бакли, Кристиан Бейл и Аннетт Бенинг. В актерский состав вошли также Питер Сарсгаард, Джейк Джилленхол и Пенелопа Крус. Мэгги Джилленхол выступила режиссером и сценаристом.
Джилленхол также стала продюсером проекта вместе с номинанткой на премию «Оскар» Эммой Тиллинджер Коскофф, Талией Кляйнхендлер и Оснат Хандельсман Керен. Исполнительными продюсерами «Невесты» выступили Карла Райдж, Дэвид Уэбб и Кортни Кивовиц.
Оператором стал Лоренс Шер, художником-постановщиком выступила Карен Мерфи. Монтаж фильма осуществил Дилан Тиченор. Костюмы создала Сэнди Пауэлл, а музыку написала Хильдур Гуднадоттир.