В Госдуме заявили, что Telegram не заблокируют, так как он сотрудничает с властями

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. В октябре ведомство заявило, что принимает меры по частичному ограничению их работы. РКН объяснил свои действия борьбой с мошенниками, которые вымогают деньги и вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.