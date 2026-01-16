Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Мицки анонсировала новый альбом «Nothing’s About to Happen to Me»

Фото: David Wolff-Patrick/Getty Images

Певица Мицки анонсировала новый альбом «Nothing’s About to Happen to Me». Он выйдет на стриминговых платформах 27 февраля.

В треклист пластинки вошли 11 композиций:

  1. In a Lake
  2. Where’s My Phone?
  3. Cats
  4. If I Leave
  5. Dead Women
  6. Instead of Here
  7. I’ll Change for You
  8. Rules
  9. That White Cat
  10. Charon’s Obol
  11. Lightning

Вторая песня альбома — «Where’s my phone?» — уже вышла в качестве сингла. В нем Мицки поет: «Я не буду спать, пока мой разум не станет прозрачным, как стекло // За которым ничего не происходит.// Или как жук, плавающий в расплавленном янтаре // Свечи с цитронеллой. // Я буду парить, пока мой разум не станет подобен прозрачному воску».

Видео: @mitskileaks

Название и тема песни напрямую связаны с онлайн-кампанией Мицки перед анонсом. 14 января в соцсетях певицы появилось видео, в котором артистка напевала мелодию во время готовки на кухне. В описании профиля она добавила ссылку на сайт wheresmyphone.net.

На сайте находился имитирующий iPhone экран, на котором в режиме реального времени отображались уведомления о звонках и сообщениях от поклонников. Заряд батареи на экране виртуального телефона постепенно уменьшался на 1–2% каждый час — и сегодня телефон разрядился, вышел сингл.

«Nothing’s About to Happen to Me» станет восьмым альбомом Мицки и первым за три года: в 2023 году вышла ее пласинка «The Land Is Inhospitable And So are We». С тех пор певица выпустила несколько синглов, включая коллаборацию с Тамино на треке «Sanctuary» и кавер на песню Пита Тауншенда «Let My Love Open the Door» для саундтрека к фильму «Большое смелое красивое путешествие» с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях.

