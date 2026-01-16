Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян

Ранее в «Читай-городе» назвали книги, которые чаще всего покупали в подарок на Новый год. 71% таких покупок пришелся на художественную литературу. Самыми популярными книгами стали «Я стал отбросом графской семьи. Том 1: роман» Ю Ре Хана, «Перекресток воронов» Анджея Сапковского, «The Book. Как создать цивилизацию заново», «Скорбь Сатаны» Марии Корелли и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.