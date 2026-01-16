Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян

Фото: James Andanson/Getty Images

Книга «Высоцкий», написанная Владимиром Новиковым, стала самой популярной биографией музыкантов среди россиян. Об этом говорится в исследовании сервисов «Кион Музыка» и «Кион Строки», приуроченному ко Всемирному дню The Beatles. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

На втором месте ― автобиография «Бритни Спирс: The Woman in Me». Замыкает тройку работа Михаила Казиника «Тайны гениев. Три книги в одной» ― об известных композиторах, писателях и художниках, среди которых Моцарт, Бах, Бетховен, Чайковский, Пушкин, Гоголь, Рембрандт и Микеланджело. 

Чаще всего пользователи «Кион Строк» читают биографии и мемуары рокеров (45%). Следом по популярности идут поп-исполнители (23%), классики (13%), барды (9%) и представители электронной музыки (4%). 

Самой востребованной биографией рок-музыканта стало произведение Дениса Бояринова «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках». В тройку также попали «Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования» от журналиста Максима Семеляка и аудиокнига Виталия Калгина «Виктор Цой. Поем вместе с тобой». 

Книга «Последние дни Джона Леннона», написанная Дейвом Уэджем, Кейси Шерманом и Джеймсом Паттерсоном, на четвертом месте. Пятая строчка досталась «Led Zeppelin. Самая полная биография» авторства Боба Спитца.

Ранее в «Читай-городе» назвали книги, которые чаще всего покупали в подарок на Новый год. 71% таких покупок пришелся на художественную литературу. Самыми популярными книгами стали «Я стал отбросом графской семьи. Том 1: роман» Ю Ре Хана, «Перекресток воронов» Анджея Сапковского, «The Book. Как создать цивилизацию заново», «Скорбь Сатаны» Марии Корелли и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона. 

