Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением

Фото: A24

Роберт Дауни-мл. высоко оценил фильм «Марти Великолепный» и предложил провести творческую встречу с исполнителем главной роли Тимоте Шаламе. Работу молодого коллеги Дауни описал как «одно из тех редчайших явлений, вроде двойного затмения» и отметил, что подобное случается нечасто, а «уж с кем-то настолько молодым — и подавно». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Дауни-мл. признался, что никогда не забудет, какую поддержку ему в молодости оказали старшие коллеги, в том числе Уоррен Битти и Энтони Хопкинс. Сам актер впервые был номинирован на «Оскар» в 27 лет за роль в фильме «Чаплин».

Обращаясь к Шаламе, Дауни сказал: «Я вспоминаю тебя в 22 года в „Назови меня своим именем“, а потом всего год или два назад — в „Боб Дилан: Никому не известный“, и думаю: „Боже мой, его техника так совершенна!“ А теперь я смотрю этот фильм и понимаю: „О, а есть еще и это!“ — такая точность в изображении внутреннего мира персонажа, построении его изнутри наружу и снаружи вовнутрь. Это просто потрясающее достижение, чувак».

В ответ Шаламе выразил восхищение карьерой старшего коллеги: «Его карьера — это карьера мечты, к которой я стремлюсь: с одной стороны, настоящие кассовые сборы — цифры не врут, — а с другой — на протяжении всего его пути, от „Чаплина“ до „Оппенгеймера“, он пользуется огромным уважением. Я испытываю к нему колоссальное восхищение и почтение».

Фильм «Марти Великолепный» вышел в российский прокат вчера, 15 января. Образ Марти Маузера в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна») основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Я люблю Лос-Анджелес») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.

