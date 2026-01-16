Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома

Гарри Стайлз официально объявил о возвращении с новым студийным альбомом. Пластинка под названием «Kiss All the Time. Disco Occasionally» поступит в продажу и на стриминговые сервисы 6 марта.
Музыкант представил обложку альбома и раскрыл детали релиза в своих соцсетях. В пластинку войдет 12 композиций, записанных при участии давнего соавтора и продюсера Кида Харпуна, известного также по работе с Дэвидом Берном.
Анонс стал логичным завершением масштабной загадочной кампании, которая велась на протяжении последних месяцев. Еще на прошлой неделе в крупных городах мира, включая Нью-Йорк, Мадрид и Рим, появились билборды с намеками на возвращение Стайлза.
На них были размещены фразы «Мы принадлежим друг другу» и «Скоро увидимся», а также ссылка на интригующий промосайт. Активность в социальных сетях музыканта возобновилась в конце декабря, когда он опубликовал видео с исполнением инструментальной пьесы «Forever, Forever», завершившееся тем же посланием: «We Belong Together» («Мы принадлежим друг другу»).
Новый релиз станет для Стайлза первым после почти трехлетнего перерыва, посвященного масштабному мировому турне «Love on Tour» в поддержку предыдущих альбомов. Его последняя пластинка, «Harry’s House» (2022 год), получила премию «Грэмми» за лучший альбом года.