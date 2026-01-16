Twenty One Pilots показали закулисье тура в трейлере фильма «More Than We Ever Imagined»

Группа Twenty One Pilots опубликовала трейлер концертного фильма «Больше, чем мы когда-либо представляли» («More Than We Ever Imagined»). Картина выйдет в кинотеатрах IMAX с 26 февраля.
В основу фильма легли кадры с шоу в Мехико в рамках «The Clancy World Tour». Концерт собрал более 65 тыс. человек. Зрители также увидят закулисье тура: как дуэт прибывает в город, как монтируется гигантская сцена и как музыканты готовятся к одному из самых масштабных концертов в своей карьере.
Вокалист и автор песен Twenty One Pilots Тайлер Джозеф говорит в трейлере: «Это никогда не надоедает — подъезжать к месту концерта и видеть людей, идущих на шоу. Выступать перед десятью человеками волнительнее, чем перед 60 тысячами… Но когда за пианино тебя окружает такая толпа — это лучшее, что напоминает мне, почему я влюбился в музыку».
«The Clancy World Tour» длился почти год — с августа 2024 по октябрь 2025 года. Тур был приурочен к выходу седьмого и восьмого альбомов группы — «Clancy» и «Breach». Сюжетно «Clancy» продолжает историю вымышленного города Дема, начатую в альбоме «Trench».