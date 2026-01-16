Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней

Фото: stroi.mos

В Раменках, на западе Москвы, в рамках строительства жилого комплекса Nova появится масштабное благоустроенное пространство, открытое для всех горожан. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Его концепция основана на трех природных стихиях и разработана под влиянием живописных пейзажей крупнейшего в Москве заказника «Долина реки Сетунь». Пространство будет состоять из трех взаимосвязанных частей, каждая из которых отразит характер определенного элемента природы.

Многоуровневые зоны отдыха, стилизованные под горный склон, разместятся на стилобате между корпусами первой очереди ЖК. Они образуют два амфитеатра с акцентной подсветкой и озеленением, интегрированным прямо в деревянные ступени.

В ЖК также появится пешеходный бульвар, символизирующий поток горной реки. Вдоль него разместятся арт-объекты и малые формы с зеркальными поверхностями, рисунок плитки, напоминающий рябь на воде, и зеркальный лабиринт.

Эта прогулочная аллея соединит зоны отдыха, открытый коворкинг, игровые площадки, сад камней и уличные кафе. Кроме того, вдоль всего маршрута расположится коммерческая инфраструктура.

Променад приведет к белоснежному мосту, с которого откроется панорамный вид на заказник. Рядом обустроят зону с гамаками и подвесными качелями, а также площадку для активного отдыха с полем для мини-футбола и столами для настольного тенниса.

