Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)

Российский дизайнер Артемий Лебедев предложил перекрасить Московский Кремль в белый цвет. Об этом он сказал в видео с обзором новостей.
По мнению Лебедева, белая крепость выглядит «гораздо красивее». К тому же в прошлом стены Кремля уже белили — в течение примерно 200 лет с конца XVII века по 1880-е годы.
«Это гораздо красивее, чем красный, и во многих других кремлях в других городах тоже стены белые, и ничего страшного», — заявил Лебедев.
Дизайнер привел в пример Казанский кремль. По мнению Артемия, он «смотрится отлично». «В Москве нужно то же самое сделать», — подчеркнул Лебедев.
Аналогичное мнение Лебедев высказывал еще в 2012 году. Тогда он говорил, что «белым Кремль смотрится в сто раз красивее», и цитировал Франсуа Ансело, который писал, что «белая краска, скрывающая трещины, придает Кремлю видимость молодости».