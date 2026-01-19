В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды… в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года

Ключи от квартиры Долиной передали представительнице Лурье

Судебные приставы у дома, где находится бывшая квартира Долиной. Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Ларису Долину окончательно выселили из квартиры в Хамовниках. Ключи от имущества передали представительнице Полины Лурье, сообщает «Осторожно, новости».

«Приставы убедились в том, что имущества нет. Все выписаны, все хорошо. Ключи нам отдали добровольно. Теперь Полина может заезжать», ― сказала адвокат покупательницы жилья Светлана Свириденко.

Видео: АГН «Москва»

«Ключи от квартиры Долиной были переданы мне, я их передам Лурье. Долина вывезла ранее все свои личные вещи, осталась только мебель, которую нам было необходимо передать по описи. Передача квартиры Долиной [Полине Лурье] завершена, исполнительное производство — тоже», — добавила Свириденко.

Она передаст ключи Лурье сегодня. Когда покупательница въедет в жилье, пока неизвестно.

Адвокат Долиной Мария Пухова отметила, что певицу не выселяли принудительно, она самостоятельно освободила квартиру за две недели до визита судебных приставов.

«Решение исполнено еще две недели назад: вещи вывезены, пользование квартирой прекращено. Сегодня приставы проверяют, что решение суда добровольно исполнено», — цитирует ее слова РБК. 

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной. Они постановили изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом Долину освободили от обязанности возвращать деньги покупательнице, поскольку средства, по ее словам, были переданы злоумышленникам. 

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ.

Судебный спор между Долиной и Лурье дошел до Верховного суда, который 19 декабря отменил предыдущие постановления и признал право собственности на квартиру за Лурье. Через несколько дней Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры.

Расскажите друзьям