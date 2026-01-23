В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных

Фото: ARlens/Unsplash

В Петербурге  депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев попросил разработать меры по снижению вредного воздействия противогололедных реагентов на животных. Об этом пишет ТАСС.

«Поводом стали не только многочисленные обращения в социальных сетях, но и личные встречи. Во время вечерней прогулки ко мне подошли соседи с собаками: „Здесь больше нельзя гулять — все засыпано химией, а наши собаки болеют онкологией“», — рассказал депутат.

По словам Цивилева, владельцы животных сообщают о химических ожогах лап, дерматитах, аллергических реакциях и случаях отравления у питомцев после прогулок. Депутат попросил управление ветеринарии города исследовать воздействие различных реагентов на животных, разработать официальные методические рекомендации для владельцев совместно, а также внедрить дифференцированный подход к применению реагентов и начать использовать менее агрессивные альтернативы.

Недавно новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных, чтобы спасти их от гибели. Ночью температура воздуха в регионе опускается ниже -30 градусов.

