В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках

Фото: Freepik/Freepik

Группа депутатов Госдумы во главе с первым замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым внесет законопроект о запрете использования при роботизированных звонках синтезированного голоса, который похож на человеческий. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке, в последние годы синтезированная речь стала одним из главных инструментов телефонного мошенничества. Это позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение.

«Когда автоматическая система звучит как живой человек, это сознательное введение в заблуждение. Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь», — сказал Гусев. 

Он предлагает ввести соответствующие изменения в закон «О связи». Согласно им, помимо голоса, не должны воспроизводиться естественные интонационные, тембровые и эмоциональные характеристики голоса, как у реальных людей.

Недавно стало известно, что в 2026 году в России появится услуга межрегионального переноса номера. Это позволит сохранить номер телефона при переезде в другой субъект.

