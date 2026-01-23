В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках

Группа депутатов Госдумы во главе с первым замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым внесет законопроект о запрете использования при роботизированных звонках синтезированного голоса, который похож на человеческий. Об этом сообщает ТАСС.
Как говорится в пояснительной записке, в последние годы синтезированная речь стала одним из главных инструментов телефонного мошенничества. Это позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение.
«Когда автоматическая система звучит как живой человек, это сознательное введение в заблуждение. Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь», — сказал Гусев.
Он предлагает ввести соответствующие изменения в закон «О связи». Согласно им, помимо голоса, не должны воспроизводиться естественные интонационные, тембровые и эмоциональные характеристики голоса, как у реальных людей.
