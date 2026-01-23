В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках

«Когда автоматическая система звучит как живой человек, это сознательное введение в заблуждение. Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь», — сказал Гусев.



Он предлагает ввести соответствующие изменения в закон «О связи». Согласно им, помимо голоса, не должны воспроизводиться естественные интонационные, тембровые и эмоциональные характеристики голоса, как у реальных людей.



Недавно стало известно, что в 2026 году в России появится услуга межрегионального переноса номера. Это позволит сохранить номер телефона при переезде в другой субъект.