В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»

Фото: из соцсетей Тимы Радя

В Екатеринбурге cнесут часть комплекса Уральского приборостроительного завода, в том числе здание с инсталляцией уличного художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Об этом пишет местное издание E1.ru.

Четыре здания комплекса начнут сносить с торца с помощью экскаватора  по схеме «сверху-вниз». Перед началом работ специалисты проведут спасательные археологические исследования. Даты работ пока неизвестны. 

Здание приборостроительного завода появилось в 1930-е годы. С 2014 оно не использовалось и сменило несколько владельцев. Надпись на крыше бывшего завода создал художник Тима Радя на биеннале в 2017 году. Раньше там был советский лозунг «Слава труду!».

Недавно Андрей Рожков и Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» призвали спасти ДК «Химмаш» в Екатеринбурге, который собираются снести. Собственник отметил, что на его месте построят жилой комплекс с современными помещениями для детского творчества, спорта и танцев.



 

