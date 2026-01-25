В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»

Член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов предложил создавать в России парки развлечений, аналогичные Диснейленду, но с отечественными персонажами. 

«Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни Пух, Карлсон, герои „Ну, погоди!“, „Простоквашино“ стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами», ― цитирует слова сенатора ТАСС.

Гибатдинов предложил назвать такие парки «Чебурляндией»: «Нужно понятное и близкое название. Условно, что-то вроде „Чебурляндия“. Это был бы инструмент культурной политики и мягкой силы, формирующий у детей позитивную идентичность через родных, знакомых героев».

Парламентарий назвал неплохим примером такого проекта парк «Остров мечты» в Москве. Однако, по мнению Гибатдинова, нужно расширение масштабов и открытие таких площадок в регионах. 

Сенатор считает, что в обществе растет запрос на укрепление отечественного культурного кода, в том числе через переосмысление культурного наследия. Подтверждением этому член Совфеда называет успех фильма «Чебурашка» в прокате. 

